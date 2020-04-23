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Пандемия коронавируса нового типа

В Самарской области умер первый пациент с коронавирусом

Мужчине было 74 года

САМАРА, 23 апреля. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что в регионе зарегистрирован первый случай смерти человека с коронавирусом.

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"К сожалению, в области первый летальный случай. Скончался мужчина 74 лет, у которого было онкологическое заболевание и сахарный диабет", - написал глава региона в четверг в Instagram.

Как отметил Азаров, этот случай будет отражен в официальной статистике, когда будет готово дополнительное заключение врачей.

В Самарской области зарегистрирован 141 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 22 человека.

Теги
РоссияСамарская областьПандемия коронавируса нового типа
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