В Самарской области умер первый пациент с коронавирусом

САМАРА, 23 апреля. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что в регионе зарегистрирован первый случай смерти человека с коронавирусом.

"К сожалению, в области первый летальный случай. Скончался мужчина 74 лет, у которого было онкологическое заболевание и сахарный диабет", - написал глава региона в четверг в Instagram.

Как отметил Азаров, этот случай будет отражен в официальной статистике, когда будет готово дополнительное заключение врачей.

В Самарской области зарегистрирован 141 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 22 человека.