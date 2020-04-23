В регионах СКФО за сутки выявили 237 новых случаев заражения коронавирусом

ГРОЗНЫЙ, 23 апреля. /ТАСС/. Новые 237 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в регионах Северного Кавказа, всего в округе на данный момент 2255 инфицированных. Выздоровели на данный момент 211 человек, сообщили в среду в пресс-службе аппарата полномочного представителя президента в округе.

"На 23 апреля в Северо-Кавказском федеральном округе всего зарегистрировано 2255 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки количество подтвержденных диагнозов увеличилось на 237. Выздоровели и выписались из медицинских учреждений 211 человек. В больницах округа в тяжелом состоянии находится 119 пациентов, в состоянии средней тяжести - 512", - говорится в сообщении.

В Дагестане за сутки 37 новых заразившихся, таким образом, в регионе с начала пандемии 454 человека заразились, 43 выздоровели, 11 умерли. В Северной Осетии 33 новых случая заражения коронавирусом, общее количество заразившихся - 275, два летальных исхода и 23 выписанных пациента.

В Кабардино-Балкарии положительный тест на коронавирус подтвердился еще у 25 человек, общее количество - 218, из них 15 выздоровели, один умер. За прошедшие сутки в Карачаево-Черкесии подтвердился диагноз новой коронавирусной инфекции у 23 пациентов, всего в республике 168 случаев заражения коронавирусом, в двух из них пациенты выздоровели.

В Чечне за сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 24 человек, общее число положительных тестов на наличие новой коронавирусной инфекции в регионе 347 человек, из них 23 уже выздоровели, шесть умерли.

Как сообщила ТАСС заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Ингушетии Зара Гетагазова, регион первым среди субъектов СКФО вышел на пик по числу заразившихся коронавирусом - 436 инфицированных, в том числе 39 за последние сутки. В тяжелом состоянии в республике находятся 43 человека, из них 7 пациентов - на аппаратах ИВЛ. С 30 марта в регионе умерли 13 человек с коронавирусом, выздоровели - 56.