FT: препарат Remdesivir провалил клинические испытания как средство от коронавируса

ЛОНДОН, 23 апреля. /ТАСС/. Противовирусный препарат Remdesivir, который рассматривался как возможное средство для лечения болезни, вызываемой коронавирусом нового типа, провалил клинические испытания. Об этом написала в четверг британская газета Financial Times со ссылкой на черновик отчета об исследовании, который на короткое время появился на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как говорится в статье, проведенные в Китае клинические испытания препарата, разработанного американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences, показало, что он не улучшает состояния заболевшего и не уменьшает содержания патогенных микроорганизмов в крови больного. По информации издания, всего в исследованиях приняли участие 237 человек, из которых Remdesivir получили 158 добровольцев. К тому же, сообщает Financial Times, у препарата оказался сильный побочный эффект - 18 пациентов были вынуждены перестать принимать медикамент.

Газета приводит заявление ВОЗ, которая сообщила о том, что исследование, находящееся на стадии экспертной оценки, было опубликовано по ошибке. "Черновой документ был предоставлен авторами [исследования] ВОЗ, он был случайно размещен на нашем сайте и был удален, как только эту ошибку заметили", - отмечается в сообщении организации со штаб-квартирой в Женеве.

В Gilead Sciences обратили внимание на некорректные условия проведения клинических испытаний. "Важно то, что по причине досрочного прекращения исследования из-за низкого числа добровольцев оно не имело достаточного масштаба, чтобы позволить сделать статистически значимые выводы", - приводится в статье заявление компании.