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Пандемия коронавируса нового типа

Состояние заразившихся коронавирусом медиков Люберецкой больницы удовлетворительное

Заболевание выявили у 60 медработников 22 апреля

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Врачи оценивают состояние медиков Люберецкой областной больницы, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, как удовлетворительное, все они находятся на изоляции. Об этом в четверг сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

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"Состояние медиков Люберецкой областной больницы, заразившихся COVID-19, удовлетворительное, все они находятся на изоляции. В больнице трудятся около 3 тыс. человек, у 60 был выявлен коронавирус", - говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба, отметила, что медперсонал, работающий с инфицированными коронавирусом, должен четко соблюдать инструкции по безопасности. Также она дала поручение выделить специальное транспортное средство для медиков, чтобы они могли добираться на работу и обратно.

"Всем медикам необходимо еженедельно сдавать анализы. Обращаем внимание главврачей, что это нужно контролировать. Кроме того, все врачи, не только работающие в стационарах, но и те, кто ездят домой к пациентам, должны быть снабжены средствами индивидуальной защиты. На сегодняшний день средств защиты в больнице достаточно, лекарств тоже", - сказала министр.

Случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены у 60 сотрудников Люберецкой областной больницы в среду, 22 апреля.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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