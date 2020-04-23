Тест на коронавирус в Москве обязали делать всем пациентам с симптомами ОРВИ

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Тестирование на наличие корнавирусной инфекции обязательно проводят в Москве всем пациентам с симптомами ОРВИ. Об этом заявила в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью программе "Время" на Первом канале.
"Все случаи ОРВИ, вне зависимости от их тяжести, рассматриваются как подозрение на коронавирусную инфекцию. Это требует от нас совершенно другой организации работы на уровне поликлиник. Во-первых, тест на коронавирус обязаны делать всем пациентам с симптомами ОРВИ. Второе - этот механизм предполагает, что в обязательном режиме люди должны находиться под динамическим медицинским наблюдением каждый день", - сказала Ракова.
Ранее она сообщила, что больные с ОРВИ в случае, если ему не окажут медицинскую помощь в полном объеме, могут обратиться для решения вопроса на единую горячую линию по вопросам коронавируса. Согласно протоколу лечения, при подозрении на коронавирус у пациентов с симптомами ОРВИ должны будут взять анализ на инфекцию и назначить соответствующее лечение. Врач должен приехать к пациенту на дом, если был вызов.
Также с целью предотвращения в столице распространения коронавирусной инфекции, всем пациентам с ОРВИ будет в обязательном порядке выдаваться именное постановление главного санитарного врача о том, что они должны находиться в изоляции 14 дней. Действующие в Москве штрафы за нарушение режима самоизоляции для граждан в настоящее время достигают 5 тыс. рублей.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровел 4 891 человек, умерли 555. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.