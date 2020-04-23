Тест на коронавирус в Москве обязали делать всем пациентам с симптомами ОРВИ

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Тестирование на наличие корнавирусной инфекции обязательно проводят в Москве всем пациентам с симптомами ОРВИ. Об этом заявила в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью программе "Время" на Первом канале .

"Все случаи ОРВИ, вне зависимости от их тяжести, рассматриваются как подозрение на коронавирусную инфекцию. Это требует от нас совершенно другой организации работы на уровне поликлиник. Во-первых, тест на коронавирус обязаны делать всем пациентам с симптомами ОРВИ. Второе - этот механизм предполагает, что в обязательном режиме люди должны находиться под динамическим медицинским наблюдением каждый день", - сказала Ракова.

Ранее она сообщила, что больные с ОРВИ в случае, если ему не окажут медицинскую помощь в полном объеме, могут обратиться для решения вопроса на единую горячую линию по вопросам коронавируса. Согласно протоколу лечения, при подозрении на коронавирус у пациентов с симптомами ОРВИ должны будут взять анализ на инфекцию и назначить соответствующее лечение. Врач должен приехать к пациенту на дом, если был вызов.

Также с целью предотвращения в столице распространения коронавирусной инфекции, всем пациентам с ОРВИ будет в обязательном порядке выдаваться именное постановление главного санитарного врача о том, что они должны находиться в изоляции 14 дней. Действующие в Москве штрафы за нарушение режима самоизоляции для граждан в настоящее время достигают 5 тыс. рублей.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровел 4 891 человек, умерли 555. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.