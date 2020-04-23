{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

ВОЗ сообщила о новой инициативе технологического сотрудничества для борьбы с пандемией

Она направлена на ускорение разработки, производства и использования безопасных и эффективных технологий по предотвращению, диагностике и лечению COVID-19, которые должны стать доступными для всех

ЖЕНЕВА, 23 апреля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявит 24 апреля о начале реализации новой международной инициативы, направленной на ускорение разработки технологий по диагностике и лечению болезни, вызываемой коронавирусом. Об этом сообщила в четверг в Женеве пресс-служба ВОЗ.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Подчеркивается, что ВОЗ и ее национальные и глобальные партнеры "запускают знаковое сотрудничество по ускорению разработки, производства и использования безопасных и эффективных технологий по предотвращению, диагностике и лечению COVID-19". Эти технологии должны стать доступными "для всех, кто в них нуждается, во всем мире".

В церемонии, посвященной этому событию, примут участие генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, а также "старшие представители ООН, правительств и руководители здравоохранения со всего мира", указывает пресс-служба.

Ранее глава ВОЗ неоднократно призывал страны к активному сотрудничеству в борьбе с пандемией. На брифинге в Женеве 20 апреля он сообщил, что уже более 100 стран присоединились к международной программе испытаний (Solidarity Trial) терапевтических средств против коронавируса. Для этих исследований, по его словам, отобраны 1200 пациентов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией.

Теги
Тедрос Аданом ГебрейесусПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Общественные деятели Италии возмущены выпадами СМИ против миссии российских медиков
Подписавшие его деятели усмотрели в публикациях La Stampa "русофобскую предвзятость", а также попытки обвинить итальянское правительство и военных в безответственности за "допуск в Италию "русских шпионов", замаскированных под врачей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС