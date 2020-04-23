ВОЗ сообщила о новой инициативе технологического сотрудничества для борьбы с пандемией

ЖЕНЕВА, 23 апреля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявит 24 апреля о начале реализации новой международной инициативы, направленной на ускорение разработки технологий по диагностике и лечению болезни, вызываемой коронавирусом. Об этом сообщила в четверг в Женеве пресс-служба ВОЗ.

Подчеркивается, что ВОЗ и ее национальные и глобальные партнеры "запускают знаковое сотрудничество по ускорению разработки, производства и использования безопасных и эффективных технологий по предотвращению, диагностике и лечению COVID-19". Эти технологии должны стать доступными "для всех, кто в них нуждается, во всем мире".

В церемонии, посвященной этому событию, примут участие генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, а также "старшие представители ООН, правительств и руководители здравоохранения со всего мира", указывает пресс-служба.

Ранее глава ВОЗ неоднократно призывал страны к активному сотрудничеству в борьбе с пандемией. На брифинге в Женеве 20 апреля он сообщил, что уже более 100 стран присоединились к международной программе испытаний (Solidarity Trial) терапевтических средств против коронавируса. Для этих исследований, по его словам, отобраны 1200 пациентов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией.