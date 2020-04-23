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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт: в России на следующей неделе возможен скачок числа заразившихся коронавирусом

Главврач медицинского центра "Лидер медицины" Евгений Тимаков считает, что Москва выйдет на плато к концу майских праздников и продержится на нем полторы-две недели

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Скачок числа заразившихся новой коронавирусной инфекцией может произойти в России на следующей неделе, считает главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

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"У нас сейчас подходит момент карантинного периода после нарушений самоизоляции. На следующей неделе, я боюсь, мы увидим скачок как итог этих нарушений. Надеюсь, что этот скачок будет небольшой", - сказал он в четверг в эфире телеканала "Россия-24".

По его мнению, Москва выйдет на плато к концу майских праздников и продержится на нем полторы-две недели. При этом спускаться с плато столица будет примерно в два раза дольше, чем поднималась, считает эксперт.

"Я придерживаюсь того мнения, что режим самоизоляции нужно будет ослаблять для людей, которые в этом нуждаются, - продолжил он. - Это люди с хроническими заболеваниями, беременные, люди с детьми, потому что без движения, кислорода могут подняться совершенно другие болезни и связанные с ними последствия".

Тимаков считает, что можно будет открыть скверы, но должен быть контроль за соблюдением социальной дистанции. "Нужно разработать систему графиков передвижения людей в многоэтажных домах. Допустим, одни выходят в один час, другие - в другой час, по этажам или еще как-то. С условием обеспечения в лифтах средств, которыми люди могут обрабатывать руки. С условием того, что люди будут нажимать на кнопки салфетками или еще чем-то, не передавая инфекцию друг другу, с соблюдением масочного режима", - добавил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровел 4 891 человек, умерли 555. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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