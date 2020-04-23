Общественные деятели Италии возмущены выпадами СМИ против миссии российских медиков

РИМ, 23 апреля. /ТАСС/. Около 20 видных общественных деятелей Италии, включая бывших парламентариев, выразили свое недоумение и разочарование попытками некоторых СМИ дискредитировать миссию военных медиков и специалистов, прибывших из России на помощь в борьбе с пандемией. Они назвали "инсинуациями" публикации, "граничащие с недостойными обвинениями", в открытом письме, направленном в редакцию газеты La Stampa. Текст послания попал в четверг в распоряжение ТАСС.
"Мы наблюдали с нескрываемым удивлением за тем, как на страницах издания ваша критика в отношении группы, которую российское правительство направило в помощь в борьбе с пандемией, приобретала выраженный тон настоящей антироссийской кампании, достойной лет "холодной войны". Наиболее возмутительно, что ваши статьи порождали неоправданные и недостойные подозрения в отношении медиков и специалистов, рискующих своим здоровьем и жизнью во имя помощи итальянскому населению. При этом вы совершенно упустили в ваших абсурдных инсинуациях то, какую помощь оказывают россияне в Бергамо", - говорится в письме.
Подписавшие его деятели усмотрели в публикациях "русофобскую предвзятость", а также попытки обвинить итальянское правительство и военных в безответственности за "допуск в Италию "русских шпионов", замаскированных под врачей". "Мы считаем, что журналистская работа, особенно в такой тяжелый момент как нынешний, должна основываться исключительно на принципе правды", - заключили подписанты.
Серия статей
Ранее La Stampa разместила серию статей, в которых некими "высокопоставленными источниками" ставилась под сомнение прозрачность российской миссии, а также утверждалось, что 80% помощи бесполезно. Письмо с протестом против таких оценок в редакцию было направлено посольством РФ в Италии.
Руководство редакции пояснило ТАСС, что следовало принципу "всестороннего освещения события во всех его аспектах".
Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте в интервью корпорации Би-би-си заявил, что считает глубоко оскорбительными намеки на то, что помощь России его стране в борьбе с коронавирусом предоставлялась на условии ответных действий Рима, например в целях облегчения режима европейских санкций. Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова назвала публикации провокацией, на которые не стоит обращать внимания, и подчеркнула, что помощь Италии носит исключительно дружеский характер.
Российская помощь Италии
21 марта во время телефонного разговора Владимира Путина и Конте была достигнута договоренность о том, что Москва окажет Риму необходимую помощь в борьбе с коронавирусом. С вечера 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Российские специалисты были направлены, по решению итальянских властей, в один из наиболее пострадавших от эпидемии районов на севере Италии - в город Бергамо (северная область Ломбардия).
Всего военными врачами-эпидемиологами и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны РФ совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более чем 63 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 71 здание и сооружение, более 600 тыс. кв. м внутренних помещений.
С 22 апреля они приступили к подобным операциям в соседней провинции Брешии, также в значительной степени затронутой пандемией.
Всего в Италии число инфицированных коронавирусом достигло почти 190 тыс. человек, из которых более 25,5 тыс. скончались.