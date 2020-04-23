Общественные деятели Италии возмущены выпадами СМИ против миссии российских медиков

Подписавшие его деятели усмотрели в публикациях La Stampa "русофобскую предвзятость", а также попытки обвинить итальянское правительство и военных в безответственности за "допуск в Италию "русских шпионов", замаскированных под врачей

РИМ, 23 апреля. /ТАСС/. Около 20 видных общественных деятелей Италии, включая бывших парламентариев, выразили свое недоумение и разочарование попытками некоторых СМИ дискредитировать миссию военных медиков и специалистов, прибывших из России на помощь в борьбе с пандемией. Они назвали "инсинуациями" публикации, "граничащие с недостойными обвинениями", в открытом письме, направленном в редакцию газеты La Stampa. Текст послания попал в четверг в распоряжение ТАСС.

"Мы наблюдали с нескрываемым удивлением за тем, как на страницах издания ваша критика в отношении группы, которую российское правительство направило в помощь в борьбе с пандемией, приобретала выраженный тон настоящей антироссийской кампании, достойной лет "холодной войны". Наиболее возмутительно, что ваши статьи порождали неоправданные и недостойные подозрения в отношении медиков и специалистов, рискующих своим здоровьем и жизнью во имя помощи итальянскому населению. При этом вы совершенно упустили в ваших абсурдных инсинуациях то, какую помощь оказывают россияне в Бергамо", - говорится в письме. Подписавшие его деятели усмотрели в публикациях "русофобскую предвзятость", а также попытки обвинить итальянское правительство и военных в безответственности за "допуск в Италию "русских шпионов", замаскированных под врачей". "Мы считаем, что журналистская работа, особенно в такой тяжелый момент как нынешний, должна основываться исключительно на принципе правды", - заключили подписанты. Серия статей Ранее La Stampa разместила серию статей, в которых некими "высокопоставленными источниками" ставилась под сомнение прозрачность российской миссии, а также утверждалось, что 80% помощи бесполезно. Письмо с протестом против таких оценок в редакцию было направлено посольством РФ в Италии.

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