Рамадан начался в большинстве стран Арабского Востока в новой пандемической реальности

В течение всего месяца мусульманам следует воздерживаться от еды и питья в дневное время суток, а основная активность приходится на ночь, когда люди разговляются, смотрят телесериалы, гуляют и отдыхают. Но в этом году из-за пандемии коронавируса правоверные проводят этот месяц в условиях новой реальности. В целях предотвращения распространения инфекции страны пошли на жесткие ограничительные меры, которые продлятся и в рамадан. В ряде государств были сделаны некоторые послабления, но незначительные.

КАИР, 23 апреля. /ТАСС/. Рамадан - священный для мусульман месяц поста - начался в пятницу в большинстве арабских стран. Узенький серп молодого полумесяца заметили в четверг с заходом солнца на Бахрейне, в Египте, Иордании, Ираке, Йемене, Кувейте, Ливане, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Саудовской Аравии и Сирии. Между тем в Омане и некоторых государствах Северной Африки пост начнется только в субботу.

Мечети закрыты

Самым тяжелым для верующих оказался запрет на посещение мечетей. Практически все страны обязали молельные дома закрыться. В Саудовской Аравии, где находятся две из трех святынь ислама, не функционируют обе - Большая (Заповедная) мечеть в Мекке и Мечеть пророка в Медине. Правоверные не смогут совершать там пятикратный намаз и таравих - специальную молитву, которая выполняется только в рамадан после обязательной ночной молитвы и длится до зари. "Мы страдаем от того, что не можем вознести наши молитвы Всевышнему в эту пятницу, - заявил в четверг саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, обращаясь к своим подданным по случаю наступления рамадана. - Но мы были вынуждены пойти на крайние меры во избежание распространения вируса".

В Египте религиозные власти также выступили с разъяснениями по поводу закрытия мечетей, призвав всех совершать намаз только дома и не собираться на крышах для коллективных молитв, поскольку это небезопасно во всех отношениях. В Стране пирамид отменили общие столы, которые традиционно накрывают для ифтара - первого приема пищи с заходом солнца после дневного воздержания - для всех желающих рядом с мечетями.

Закрыты молельные дома в Алжире, Марокко, Палестине, Сирии и Тунисе. Мечеть Аль-Акса в Иерусалиме также не сможет принять верующих в священный месяц.

Между послаблением и ужесточением

Между тем из-за рамадана ряд стран пошел на некоторые послабления, в частности уменьшив период действия комендантского часа. Так, в Египте его сократили на один час, позволив родственникам и друзьям проводить вместе ифтар, но с 21:00 до 06:00 запрет на передвижение по городам возобновляется. В ОАЭ, где действовал круглосуточный режим строжайшей самоизоляции, а выходить на улицу можно было только в случае крайней необходимости с разрешением от полиции, комендантский час установили с 22:00 до 06:00. В дневное время в Дубае позволили навещать родственников и собираться вместе, но группами не более 10 человек. С субботы в ОАЭ возобновляет работу общественный транспорт, метро, такси, с ограничениями вновь открываются торговые центры. При этом все жители обязаны соблюдать социальную дистанцию и носить медицинские маски и перчатки.

В Египте власти разрешили магазинам и торговым центрам работать и в выходные дни, что ранее было запрещено, но, как и в будни, только до 17:00.

Бахрейн, в отличие от своих соседей по Персидскому заливу, санкционировал проведение публичной молитвы в мечети Аль-Фатех, но и там имеются ограничения: одновременно внутри могут находиться имам и не более пяти человек, которые обязаны соблюдать социальную дистанцию. При этом все молитвы будут транслировать по телевидению, чтобы большинство правоверных следило за ними, не покидая свои дома.

Кувейт, невзирая на рамадан, до конца мая продлил каникулы для министерств, ведомств и общественных организаций, а комендантский час был увеличен на этой неделе на три часа: теперь он начинается в 16:00 вместо 17:00 и заканчивается в 08:00, а не в 06:00, как было раньше. Публичные собрания запретили в Омане, где зафиксирован рост числа заражений коронавирусом, а заходить в мечети может только муэдзин, который призывает с минарета на молитву.

В Ираке перед рамаданом были сняты некоторые ограничения, в частности в Багдаде разрешили передвижение по городу с 06:00 до 19:00, открываются некоторые магазины. Иордания в середине апреля запретила намазы в мечетях в течение этого месяца, а Амман оказался в режиме круглосуточной изоляции - жителям столицы запрещено выходить из дома. Ливия, где официальные данные о случаях заболевания - самые низкие в регионе, живет в условиях круглосуточного комендантского часа с конца марта: власти на востоке ввели его 18 марта, а руководство в Триполи последовало этой мере спустя четыре дня. Закрыты мечети и действует запрет на массовые собрания и в Ливане, что, впрочем, не мешает жителям некоторых городов собираться вместе, в том числе на молитвы.