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Пандемия коронавируса нового типа

Смоленские власти введут карантин в городе Гагарин для стабилизации ситуации с COVID-19

Он занимает третье место в области после Вяземского района и города Смоленска по количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Власти Смоленской области с 24 апреля введут карантин на территории города Гагарина, где проживают более 29 тыс. человек, чтобы не допустить резкого роста случаев заражения коронавирусом в преддверии майских праздников, сообщил в пятницу на своей странице в Instagram губернатор региона Алексей Островский.

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"С 6:00 мск завтрашнего дня вводим ограничительные мероприятия (карантин) на территории города Гагарина - въезд и выезд для граждан, не имеющих регистрации по месту жительства, будет запрещен, за исключением случаев, когда люди там работают. Сегодня район занимает третье место в области после Вяземского района и города Смоленска по количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции", - написал Островский.

Как отметил губернатор региона, в преддверии майских праздников в Гагаринский район, где к 23 апреля выявили 18 случаев заражения коронавирусом, возрастет поток приезжающих из соседних областей.

"Гагаринская ЦРБ функционирует на пределе возможностей. Ее мощности рассчитаны в соответствии с численностью проживающих в муниципальном образовании, и прибытие жителей из других регионов может негативно сказаться на системе здравоохранения района", - добавил Островский.

По состоянию на 23 апреля в Смоленской области зафиксирован 251 случай заражения коронавирусом, 1 пациент умер в больнице. В начале апреля произошла вспышка коронавирусной инфекции в Вяземском доме-интернате для престарелых, после чего городской округ закрыли на карантин.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровел 4 891 человек, умерли 555. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСмоленская областьПандемия коронавируса нового типа
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