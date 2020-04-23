Росгвардеец пробежал 100 км по квартире вместо 200 км на отмененном марафоне Elton Ultra

МУРМАНСК, 23 апреля. /ТАСС/. Прапорщик морского отряда Северо-Западного округа Росгвардии Максим Цыбульский в Мурманске за 9 часов 8 минут пробежал 100 км по собственной квартире вместо 200-километрового марафона Elton Ultra, который должен был состояться в мае в Волгоградской области, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Elton Ultra - единственный в России ультрамарафон в зоне полупустыни, проходит ежегодно в Волгоградской области в районе озера Эльтон, самого большого по площади минерального озера в Европе. В 2019 году впервые в истории российского трейлраннинга (бег по пересеченной местности с элементами кросса и горного бега) участники из 12 стран мира и 50 регионов России преодолели дистанцию в 200 км. В мае 2020 года марафон должен был повториться, он стал бы восьмым по счету, но его перенесли из-за пандемии на август.

"Мой марафон Elton Ultra, 200 км, к которому готовился полгода, из-за пандемии перенесли на август, а должен был пройти в мае, я расстроился. А когда увидел в интернете, как парень во Франции пробежал марафон, 42 км, на семиметровом балконе, я подумал: почему бы и нет? Все спланировал, промерил, выбрал подходящий момент, когда чувствовал себя хорошо, проснувшись утром, и побежал! Жена поддержала, дети были в восторге, результат - 9 часов 8 минут чистого бега и 100 км за плечами", - рассказал ТАСС Максим Цыбульский.

Мурманчанин Максим Цыбульский окончил колледж физкультуры и спорта в Мончегорске под Мурманском, институт МЧС в Петербурге, прошел службу в армии, в Росгвардии служит с 2012 года. Бегом занялся два года назад, прошел уже 11 марафонских маршрутов с дистанциями от 42 до 108 км в разных городах России, забег Elton Ultra должен был стать для него 12-м по счету.

"Я всю жизнь занимаюсь спортом, с девяти лет боксом занимался, после армии занимался рукопашным боем, и вот два года назад я понял, что хочу бегать. Первый мой марафон - это "Белые ночи", Санкт-Петербург, 42 км, в 2018 году я там участвовал. Теперь и жена прониклась, в октябре будут соревнования по триатлону в Мурманске, я зарегистрировал ее на забег дистанцией 5 км. И дочку тоже", - поделился Цыбульский.

По словам Цыбульского, за 9 часов домашнего марафона он сбросил 2 кг веса, выпил 3,5 л воды, 2 л газированных напитков, съел 4 йогурта, большую тарелку фруктов, в марафонское меню вошли также лапша и пицца. "Вот до чего доводит самоизоляция - в двухкомнатной квартире 2 500 кругов по 40 м и 5 тыс. разворотов! Соседям звонили, мое "путешествие" дискомфорта им не доставило. Из моих ощущений: бежать в таком пространстве нетяжело, чувствую себя отлично, всем, кто на изоляции, советую - вставайте и бегите!", - резюмировал Цыбульский.