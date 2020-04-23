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Пандемия коронавируса нового типа

Премьер Словении просит принять стандарт работы туристической отрасли ЕС во время пандемии

Янез Янша считает, что это нужно, чтобы "сохранить хотя бы часть туристической активности" в 2020 году

ЛЮБЛЯНА, 23 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Словении Янез Янша призвал к выработке общевропейского стандарта работы учреждений туристического сектора в условиях пандемии нового коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на странице политика в Twitter.

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"Чтобы сохранить хотя бы часть туристической активности в этом году, нам срочно нужен "коронастандарт" для индивидуальных предприятий общественного питания и туристических объектов, - отметил словенский премьер. - В том числе, или даже прежде всего, на уровне ЕС".

Доля туристического сектора в ВВП Словении по итогам 2019 года составила 12,3%. Республику посетили более 11 млн иностранных туристов.

По всей Словении в настоящий момент действуют ограничения на передвижение людей, запрещены не мотивированные важными причинами поездки между различными регионами страны. Въезд из-за рубежа разрешен лишь гражданам и обладателям словенского вида на жительство, после пересечения границ республики они обязаны пройти 7-дневный карантин. Исключение делается лишь для водителей грузовиков, доставляющих товары из соседних стран.

Теги
СловенияЯнша, ЯнезПандемия коронавируса нового типа
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