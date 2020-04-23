Число кибератак на ВОЗ во время пандемии увеличилось в пять раз

ТАСС, 23 апреля. Число кибератак против Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) значительно увеличилось с момента начала пандемии коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в четверг пресс-релизе организации.

Как утверждает ВОЗ, сейчас количество посягательств на ее информационную безопасность в пять раз превышает их число за аналогичный период прошлого года. Участились случаи рассылок электронных писем от имени организации с призывами жертвовать средства якобы в фонд по борьбе с коронавирусом. Кроме того, на этой неделе произошла утечка порядка 450 адресов электронной почты и паролей ВОЗ. Базы данных при этом не пострадали, однако ущерб был нанесен внутренней сети организации, которую используют ее бывшие и нынешние сотрудники, а также партнеры.

ВОЗ подчеркнула, что работает над усилением безопасности своих систем.