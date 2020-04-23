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Пандемия коронавируса нового типа

Президент ЮАР объявил о смягчении карантина с 1 мая

Сирил Рамапоса при этом отметил, что внешние границы страны останутся закрытыми и после 1 мая

ПРЕТОРИЯ, 23 апреля. /ТАСС/. Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса объявил, что с 1 мая в стране будет ослаблен ряд карантинных мер, введенных 26 марта в связи с пандемией коронавируса нового типа.

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"Общенациональный карантин, хотя и является наиболее эффективным способом противодействия распространению коронавируса, не может сохраняться постоянно, - заявил в четверг глава государства в телевизионном обращении к нации. - После 30 апреля начнется смягчение карантинных ограничений".

Рамапоса отметил, что внешние границы страны останутся закрытыми и после 1 мая. "Между провинциями сохранится запрет на передвижение людей, граждане должны оставаться дома и покидать жилища только в экстренных случаях", - подчеркнул он. При этом ношение медицинских масок вне собственного дома становится обязательным.

Одновременно с 1 мая постепенно будет восстанавливаться экономическая активность. "Ряду предприятий будет разрешено возобновить работу, однако численность работающих не должна превышать трети от полного состава трудового коллектива", - подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что правительством разработана и вводится система из пяти уровней ограничительных мер. "Сейчас действует уровень 5, что означает полный карантин, - отметил он. - После 1 мая будет вводиться уровень 4, который предполагает определенное смягчение. В каждом районе будет свой уровень, который власти определят в зависимости от складывающейся ситуации и состояния системы здравоохранения".

Президент ЮАР подчеркнул, что "еще остается много неизвестного по поводу того, как распространяется коронавирус среди населения ЮАР и поэтому ситуация будет меняться". По его словам, конкретные шаги по выходу из карантина и условия возобновления деловой активности будут объявлены министрами в ближайшие дни. На текущий день в ЮАР выявлено 3 953 инфицированных новым коронавирусом, 75 человек умерли.

Теги
ЮАРРамапоса, СирилПандемия коронавируса нового типа
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