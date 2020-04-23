{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Митрополит Тихон опроверг информацию СМИ о том, что у него коронавирус

По его словам, у него действительно была пневмония, во время которой он совершал службы, но не коронавирусная инфекция

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), который является председателем Патриаршего совета по культуре и членом Совета при президенте РФ по культуре и искусству, в разговоре с ТАСС в четверг опроверг информацию о том, что он заразился коронавирусной инфекцией.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Меня уже замучили этими звонками. Вранье это все", - сказал ТАСС митрополит Тихон. По его словам, у него действительно была пневмония, во время которой он совершал службы, но не коронавирусная инфекция.

Информацию о заражении коронавирусом митрополита Тихона ранее опровергли представители Псковской епархии. "Это неправда. Владыка здоров", - сказал собеседник агентства.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что у митрополита Тихона обнаружили коронавирус средней тяжести, обсуждается вопрос о перевозке владыки в Санкт-Петербург.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Псковской области на данный момент зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом и шесть летальных исходов. Выздоровели девять пациентов.

Теги
РоссияТихон (Шевкунов; митрополит)Пандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Правительство Чехии отменило запрет на свободное передвижение граждан в стране
По словам главы Минздрава республики Адама Войтеха, с 27 апреля также разрешили восстановить обучение в вузах, возобновить работу автошкол и магазинов площадью до 2 500 кв. м
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС