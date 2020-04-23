Митрополит Тихон опроверг информацию СМИ о том, что у него коронавирус

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), который является председателем Патриаршего совета по культуре и членом Совета при президенте РФ по культуре и искусству, в разговоре с ТАСС в четверг опроверг информацию о том, что он заразился коронавирусной инфекцией.

"Меня уже замучили этими звонками. Вранье это все", - сказал ТАСС митрополит Тихон. По его словам, у него действительно была пневмония, во время которой он совершал службы, но не коронавирусная инфекция.

Информацию о заражении коронавирусом митрополита Тихона ранее опровергли представители Псковской епархии. "Это неправда. Владыка здоров", - сказал собеседник агентства.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что у митрополита Тихона обнаружили коронавирус средней тяжести, обсуждается вопрос о перевозке владыки в Санкт-Петербург.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Псковской области на данный момент зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом и шесть летальных исходов. Выздоровели девять пациентов.