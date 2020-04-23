Кадыров рассказал о положительном первичном тесте на коронавирус у главы оперштаба Чечни

ГРОЗНЫЙ, 23 апреля. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в прямом эфире на своей странице в Instagram рассказал, что у спикера парламента региона, руководителя оперштаба по борьбе с распространением коронавируса Магомеда Даудова первично был получен положительный результат на наличие коронавирусной инфекции, повторный тест был отрицательным.

"Через день после назначения Магомеда Даудова руководителем оперативного штаба наш министр [здравоохранения] напуганный, взволнованный приходит ко мне и говорит: "Ты знаешь, что у Даудова, Хамзата - у всех коронавирус, получили положительные тесты". Я ему сказал: "Ни в коем случае им не говори, особенно Даудову, я знаю, как он бережет свое здоровье, это неправда, не подтвердится. Пока не говори, перепроверь, отправь в Москву". Потом еще раз проверили и дали отрицательный результат", - сообщил Кадыров в ответ на просьбу подписчика рассказать смешную ситуацию из жизни.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровел 4 891 человек, умерли 555. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.