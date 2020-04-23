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Власти Петербурга зарезервировали 1,936 млрд руб. на закупку средств индивидуальной защиты

В ближайшее время в городе планируется запустить еще два производства средств индивидуальной защиты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Правительство Петербурга зарезервировало 1,936 млрд рублей для закупки средств индивидуальной защиты для нужд города. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга в четверг.

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"Правительство Петербурга зарезервировало 1,936 млрд рублей на закупку средств индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что город испытывает дефицит аппаратов искусственной вентиляции легких и рассчитывает на помощь в их приобретении со стороны федерального центра.

Ранее ТАСС сообщал, что около 50 предприятий в Петербурге с начала марта перепрофилировались под производство средств индивидуальной защиты, ежедневно они выпускают 200 тыс. медицинских масок. В ближайшее время планируется запустить еще два производства. В пресс-службе администрации губернатора города отмечали, что ежедневная потребность в медицинских масках для Санкт-Петербурга составляет 260 тыс. штук.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровел 4 891 человек, умерли 555. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияСанкт-Петербург
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