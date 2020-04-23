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Пандемия коронавируса нового типа

В ООН обеспокоены, что Сирии может не хватить больниц и врачей во время пандемии

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик также указал на проблему повышения цен на продовольствие в арабской республике

ООН, 23 апреля. /ТАСС/. Недостаток больниц, медицинского оборудования и врачей для того, чтобы справиться с пандемией вызываемого новым коронавирусом заболевания COVID-19, наблюдается в некоторых районах Сирии. Об этом сообщил в четверг журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

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"Сирийские власти и группы, де-факто управляющие неподконтрольными властям регионами, продолжают готовиться к угрозе COVID-19", - сказал он.

"Остается много сложностей, в том числе тяжелые условия жизни внутренне перемещенных лиц, нехватка персонала и медицинского оборудования, нехватка медучреждений в областях, где [в ходе конфликта] шли наиболее серьезные столкновения", - добавил Дюжаррик.

Он также указал на проблему повышения цен на продовольствие в арабской республике. "Цены выросли более чем вдвое за последний год, поднявшись на 107% по всей стране", - проинформировал представитель ООН.

Теги
СирияПандемия коронавируса нового типа
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