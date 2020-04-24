Онлайн-школа социального лидерства "Наследники" начинает работу в России

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Образовательный онлайн-проект "Школа социального лидерства "Наследники", в котором примут участие молодые люди в возрасте от 15-27 лет, начинает работу в пятницу. Как сообщают организаторы, программа обучения состоит из двух образовательных интенсивов, которые пройдут 24 и 25 апреля в дистанционном формате.

"Школа "Наследники" - это открытый образовательный онлайн-проект под эгидой исторического парка "Россия - моя история" и при поддержке Фонда президентских грантов. Школа создана для неравнодушных молодых людей, кому интересна самореализация в сфере культуры, маркетинга, медиа. Здесь участники разработают с нуля собственные проекты, которые в будущем можно будет реализовать при помощи наставников на площадке "Россия - моя история" на ВДНХ", - говорится в сообщении.

В ходе реализации проекта эксперты будут читать лекции и вести практические занятия по менеджменту культурных проектов, маркетингу, созданию контента, работе с партнерами и целевой аудиторией. Среди спикеров заявлены директор по развитию Фонда борьбы с инсультом "ОРБИ" Екатерина Милова, менеджеры проекта "Добро Mail.ru" Мария Стерхова и Алина Лебедева, руководитель пространства Пушкинский.Youth Наталья Гомберг и другие.

"Волонтеры помогают фондам быть сильными и динамичными. Для нашей организации это крайне важно, ведь мы оказываем помощь, которая нужна людям в один из самых сложных периодов в жизни. Мне бы очень хотелось во время лекции вдохновить слушателей и поддержать их настрой на решение порой непростых, но очень важных для общества задач", - подчеркнула Милова.

В рамках программы участники получат опыт создания проектов и возможность стать координатором одного из направлений волонтерского корпуса "Наследники".

Каждый участник получит сертификат о прохождении программы, а лучший проект получит финансирование.

О волонтерском корпусе

Волонтерский корпус "Наследники" создан в 2019 году как новое молодежное движение, посвященное сохранению исторической памяти, патриотическому воспитанию, трансляции духовно-нравственных ценностей. Волонтеры участвуют в мероприятиях и проектах одного из крупнейших выставочных исторических проектов страны - парка "Россия - моя история".

Первый мультимедийный комплекс "Россия - моя история" открылся в 2015 году в Москве, позже парки появились еще в 20 регионах страны. Ведется строительство объектов в Пятигорске и Владивостоке.