ICAO не будет комментировать юридические аспекты катастрофы российского самолета на Синае

ОТТАВА, 24 апреля. /ТАСС/. Международная организация гражданской авиации (ICAO) не комментирует никакие юридические вопросы, в том числе касающиеся катастрофы самолета A321 российской компании "Когалымавиа" на Синайском полуострове в 2015 году. Об этом сообщил в четверг ТАСС официальный представитель организации Энтони Филбин.

"Мы не комментируем и не делаем каких-либо предположений относительно юридических аспектов", - сказал он в ответ на вопрос о возможном получении ICAO письма от адвокатов родственников погибших россиян.

В четверг газета "Коммерсантъ" сообщила, что американская юридическая компания Girardi Keese Lawyers от имени сотни родственников погибших в результате теракта на борту авиалайнера А321 россиян обратилась в ICAO. Адвокаты, в частности, видят грубое нарушение ряда положений учредительной для ICAO Чикагской конвенции в затягивании египетскими властями расследования катастрофы. В связи с этим они просят приостановить членство Египта в этой организации с рекомендацией для остальных стран не использовать его воздушное пространство.