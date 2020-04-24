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В МВД рассказали, какие регионы лидируют по числу преступлений в общественных местах

Лидером в этой статистике стала Воронежская область

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Москва и Санкт-Петербург вошли в тройку регионов России с наибольшим удельным весом преступлений, совершенных в общественных местах за три месяца текущего года. Лидером стала Воронежская область, говорится в статистических данных МВД России.

Всего с начала года в России в общественных местах совершено 154 тыс. преступлений, что на 1,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом более половины (84 тыс.) из них пришлись на улицы, площади, парки и скверы. Каждое седьмое преступление, совершенное в общественных местах, относится к категории тяжких и особого тяжких. Всего зафиксировано 21 тыс. таких криминальных деяний.

По данным МВД, на первом месте среди регионов с наибольшим удельным весом преступлений, которые были совершены в общественных местах, в общем числе зарегистрированных преступлений находится Воронежская область (41,2%), на втором - Москва (39,3%), на третьем - Санкт-Петербург (38,1%). Кроме того, в десятку вошли Республика Тыва (36,6%), Челябинская и Ульяновская области, Карелия (36%), а также Самарская (35,1%), Волгоградская (34,2) и Свердловская (34,2%) области.

При этом меньше всего преступлений в общественных местах за три месяца совершено в Чечне (12,3%), Адыгее (12,7%) и Ингушетии (14,5%). Также в эту категории вошли Республика Северная Осетия - Алания (15,4%), Еврейская автономная область (15,9%), Курганская область (18,1%), Дагестан (18,2%), Мордовия (20,3%), Алтай (20,6%) и Якутия (22,5%).

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Россия
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