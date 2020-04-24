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Кадыров рассказал, когда впервые познакомился с Путиным

По словам главы Чечни, с президентом РФ его познакомил отец в 2000 году
Президент России Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров Алексей Дружинин/ТАСС, архив
Описание
Президент России Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров
© Алексей Дружинин/ТАСС, архив

ГРОЗНЫЙ, 24 апреля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что впервые встретился с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в 2000 году, их познакомил отец руководителя республики Ахмат Кадыров.

"Первый раз меня познакомил с нашим президентом Ахмат-хаджи Кадыров, это было в Сочи в 2000 году. В последующем были встречи также в Моздоке, в Гудермесе", - сказал Кадыров в прямом эфире на своей странице в Instagram, отвечая на вопрос подписчика о первом знакомстве с главой государства.

Ахмат Кадыров был назначен главой администрации Чечни в июне 2000 года указом президента РФ Владимира Путина. 9 мая 2004 года Кадыров погиб в результате террористического акта на стадионе "Динамо" в Грозном во время празднования Дня Победы. Ему посмертно присвоено звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при возрождении Чеченской Республики и в борьбе с терроризмом.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКадыров, Рамзан АхматовичКадыров, Ахмат АбдулхамидовичЧечня
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