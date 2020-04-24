Вывозные рейсы для россиян из Таиланда, Индии и с Фиджи запланированы на 26 апреля

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Вывозные рейсы для россиян из Бангкока и Пхукета (Таиланд), Гоа (Индия) и Нанди (Фиджи) в регионы РФ запланированы на 26 апреля. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале Минкомсвязи РФ.

Отмечается, что вылет рейса из Бангкока в Южно-Сахалинск запланирован на 26 апреля в 22:40 по местному времени. Перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Сахалинской области. Рейс из Бангкока в Самару с промежуточной посадкой в Иркутске намечен на 19:30 26 апреля по местному времени и возможен только для граждан России, которые проживают в Иркутской области, Красноярском крае, Республике Бурятия, Самарской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Ульяновской областях, Башкортостане, Татарстане, Удмуртии.

Из Пхукета в Новосибирск 26 апреля в 04:45 по местному времени смогут вылететь жители Новосибирской области, Республики Алтай, Томской и Кемеровской областей, Алтайского края, Омской области, Красноярского края.

Вылет самолета из Гоа в Уфу запланирован на 26 апреля в 18:30 по местному времени. Рейс Нанди (Фиджи) - Денпасар - Бангкок - Сургут намечен на 23:35 по местному времени для граждан России, которые проживают в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Кроме того, 27 апреля в 09:05 по местному времени будет выполнен рейс по маршруту Камрань (Вьетнам) - Новосибирск - Иркутск для граждан России, которые проживают в Новосибирской области, Республике Алтай, Омской, Томской и Кемеровской областях, Алтайском крае, Республике Бурятия, Красноярском крае.

На данный момент, чтобы вылететь из-за рубежа в Россию, необходимо заполнить анкету на сайте госуслуг, оператором которого является Минкомсвязь РФ. Для вывозных рейсов сейчас действует принцип "одна страна вылета - один город прилета".