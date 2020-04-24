Власти Франции начнут раздавать защитные маски жителям страны с 4 мая

ПАРИЖ, 24 апреля. /ТАСС/. Французы смогут бесплатно получить защитные маски для ношения в общественных местах с 4 мая. Об этом сообщила в четверг в интервью газете L'eco ​​​ государственный секретарь при министре экономики и финансов Франции Аньес Панье-Рюнаше.

"Государство внесет свой вклад в обеспечение граждан масками через наиболее подходящие каналы распространения. Первые эксперименты по распределению масок начнутся 4 мая", - сказала она. По словам Панье-Рюнаше, правительство рассмотрело множество методов распространения защитных средств для того, чтобы максимальное число французов смогли их получить. "Мы рассматриваем все каналы: аптеки, мэрии, табачные киоски", - отметила госсекретарь.

Она подчеркнула, что "правительство инициировало производство многоразовых тканевых масок для широкой публики". По данным Панье-Рюнаше, к настоящему моменту произведено более 10 млн таких масок.

С 17 марта во Франции действует режим самоизоляции, цель которого - максимально ограничить перемещение горожан по улицам. В стране закрыты магазины, не торгующие товарами первой необходимости. Как сообщил 13 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон, режим самоизоляции будет действовать до 11 мая. После этой даты власти начнут постепенно отменять некоторые из введенных ранее ограничений, если позволит эпидемическая ситуация.

Согласно последним данным Главного управления здравоохранения страны, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во Франции превышает 120 тыс., число летальных исходов почти достигло 22 тыс. Во французских больницах в настоящий момент находятся 29 219 пациентов, у которых диагностирован коронавирус.