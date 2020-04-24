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Пандемия коронавируса нового типа

В Миннесоте, Айдахо и Северной Каролине смягчат санитарные ограничения

Введенные ранее меры начнут отменять в конце апреля - начале мая

НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля. /ТАСС/. Власти штатов Миннесота, Айдахо и Северная Каролина в конце апреля - начале мая смягчат ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса. Об этом объявили в четверг губернаторы этих штатов Тим Уолз, Брэд Литтл и Рой Купер, трансляцию пресс-конференций вела телекомпания CNN.

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В Миннесоте 27 апреля вернутся на работу до 100 тыс. человек, занятых в промышленном секторе и в офисах. В Айдахо практически всем частным предприятиям разрешено возобновить работу с 1 мая в том случае, если количество случаев заражения коронавирусом и летальных исходов не начнет расти снова. В Северной Каролине решено отменять карантинные ограничения в три этапа, начиная с 8 мая.

На территории США в настоящее время работают лишь реализующие товары первой необходимости магазины и аптеки. Рестораны и кафе принимают заказы только на вынос. Спортзалы, музеи, учебные заведения, кинозалы и театры закрыты. Президент США Дональд Трамп 16 апреля объявил, что власти приступают к "открытию страны". Губернаторы штатов Флорида, Джорджия, Теннесси, Колорадо, Монтана и ряда других уже распорядились в конце апреля - начале мая отменить ряд карантинных ограничений, главным образом касающихся частных предприятий.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 864 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли почти 48 тыс. человек.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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