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Пандемия коронавируса нового типа

В США начнут испытания лечения плазмой без привязки к конкретной группе крови

Как заявил американский президент Дональд Трамп, новый метод лечения должен стать универсальным

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Клинические испытания экспериментальных методов лечения больных COVID-19 с использованием концентрированной плазмы крови выздоровевших пациентов начнутся в США в течение нескольких недель. Как заявил в четверг на брифинге для журналистов президент Дональд Трамп, новый метод лечения должен стать универсальным и не будет зависеть от группы крови больного.

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"Плазма крови выздоровевших пациентов будет также использоваться для создания препаратов с концентрированным содержанием антител, которые не должны соответствовать конкретной группе крови", - сказал он.

Этот метод лечения, по словам Трампа, может также использоваться в качестве "меры профилактики для медицинских работников и других людей, находящихся в группе риска". "Клинические испытания этих продуктов должны начаться через несколько недель, и, возможно, у нас достаточно быстро появится метод [лечения]", - заявил американский лидер.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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