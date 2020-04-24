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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом на авианосце Theodore Roosevelt выросло до 840

Тестирование прошли все члены экипажа

ТАСС, 24 апреля. Число заразившихся коронавирусом моряков на американском авианосце Theodore Roosevelt достигло 840 по итогам тестирования 100% экипажа. Об этом сообщается в четверг на сайте ВМС США.

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"По состоянию на 23 апреля 100% членов команды Theodore Roosevelt протестированы на COVID-19, зафиксированы 840 положительных и 4098 отрицательных результатов", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что четверо зараженных в настоящее время проходят лечение в военно-морском госпитале, 88 уже вылечились. В общей сложности 4234 члена экипажа покинули корабль.

Ранее сообщалось о 672 инфицированных на авианосце. Один член экипажа умер в отделении интенсивной терапии 13 апреля.

Вспышка заболевания, вызываемого коронавирусом, была зафиксирована на борту авианосца Theodore Roosevelt в конце марта. Командир корабля Бретт Крозье был уволен после того, как его рапорт о распространении инфекции на корабле попал к журналистам. Занимавший должность и.о. министра ВМС США Томас Модли резко раскритиковал Крозье за случившееся.

Впоследствии Модли извинился за свои слова, а затем покинул свой пост.

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СШАПандемия коронавируса нового типа
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