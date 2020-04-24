Число заразившихся коронавирусом на авианосце Theodore Roosevelt выросло до 840

ТАСС, 24 апреля. Число заразившихся коронавирусом моряков на американском авианосце Theodore Roosevelt достигло 840 по итогам тестирования 100% экипажа. Об этом сообщается в четверг на сайте ВМС США.

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"По состоянию на 23 апреля 100% членов команды Theodore Roosevelt протестированы на COVID-19, зафиксированы 840 положительных и 4098 отрицательных результатов", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что четверо зараженных в настоящее время проходят лечение в военно-морском госпитале, 88 уже вылечились. В общей сложности 4234 члена экипажа покинули корабль.

Ранее сообщалось о 672 инфицированных на авианосце. Один член экипажа умер в отделении интенсивной терапии 13 апреля.

Вспышка заболевания, вызываемого коронавирусом, была зафиксирована на борту авианосца Theodore Roosevelt в конце марта. Командир корабля Бретт Крозье был уволен после того, как его рапорт о распространении инфекции на корабле попал к журналистам. Занимавший должность и.о. министра ВМС США Томас Модли резко раскритиковал Крозье за случившееся.

Впоследствии Модли извинился за свои слова, а затем покинул свой пост.