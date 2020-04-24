Американский эксперт рассказал, что может быстро уничтожить коронавирус

"Наше самое поразительное наблюдение на сегодняшний день состоит в том, что прямой солнечный свет оказывает сильное воздействие и приводит к гибели вируса как на поверхности, так и в воздухе. Аналогичный эффект мы наблюдаем и с [высокой] температурой и влажностью. Их увеличение губительно для вируса", - отметил Брайан.

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Высокая температура и влажность, а также прямой солнечный свет быстро уничтожают новый коронавирус как в воздухе, так и на различных поверхностях. Об этом сообщил в четверг исполняющий обязанности заместителя министра внутренней безопасности США по науке и технологиям Уильям Брайан, выступая в Белом доме. Он представил результаты исследования, проведенного Министерством внутренней безопасности США.

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По его данным, при воздействии прямых солнечных лучей, температуре от 21 до 24 градусов Цельсия и влажности в 80% вирус начинает гибнуть через две минуты, находясь на поверхности. При этом в воздухе он начинает разрушаться уже через полторы минуты при воздействии прямых солнечных лучей, температуре от 21 до 24 градусов и влажности всего в 20%.

Присутствовавший на брифинге президент США Дональд Трамп предположил, что если "тело [заразившегося] подвергнется мощному воздействию ультрафиолета либо света" или будет "доставлен свет внутрь тела через кожу", это "окажет дезинфицирующий эффект", а коронавирус "исчезнет за минуту". "Как вы говорили, еще предстоит провести дополнительные испытания", - заключил Трамп, обратившись к Брайану.

Как отмечается на сайте Всемирной организации здравоохранения, "длительное воздействие на человека солнечного ультрафиолетового излучения может привести к острым и хроническим последствиям для здоровья - для кожи, глаз и иммунной системы". В самых серьезных случаях могут развиться рак кожи и катаракта.