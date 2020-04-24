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Пандемия коронавируса нового типа

Врач назвал условия, при которых можно говорить о плато по заболеваемости COVID-19

Россия выйдет на плато после одинакового прироста числа заболевших за две недели, пояснил вакцинолог Евгений Тимаков

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Говорить о том, что Россия вышла на плато по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, можно будет только тогда, когда одинаковое количество заболевших будет наблюдаться на протяжении двух недель, сообщил ТАСС врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

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"В нашей модели эпидпроцесса нужно отслеживать плато в течение одного карантинного срока, тогда можно будет говорить о стабилизации. Если увидим стабильное одинаковое количество заболевших - это будет говорить об одновременном ежедневном снижении процента заболевших. На данный момент мы не выходим в экспоненту, потому что сейчас у нас стабильный процент заболевших с тенденцией к снижению этого процента, а нам надо, чтобы было стабильным количество заболевших", - рассказал эксперт.

Тимаков пояснил, что во время подобных вспышек говорить о плато можно уже спустя неделю стабилизации, однако из-за нарушения режима самоизоляции в России прирост числа заболевших будет идти, скорее всего, волнообразно.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровел 4 891 человек, умерли 555. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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