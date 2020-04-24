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Минэкономразвития: россияне используют нерабочие дни для решения накопившихся дел в МФЦ

Жители страны преимущественно обращаются за услугами соцзащиты, отметили в ведомстве

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Часть россиян использует нерабочие дни для решения накопившихся вопросов в сфере государственных и муниципальных услуг, несмотря на ограничения. При этом число обращений граждан в Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) снизилось в первую нерабочую неделю до 94 тыс., в то время как ранее в МФЦ страны обращалось до 3 млн человек еженедельно. О работе МФЦ в период пандемии ТАСС рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.

"Несмотря на введенные ограничения, часть граждан воспринимает нерабочие дни как отпуск и свободное время, во время которого они стараются решить накопившиеся вопросы, требующие получения государственных и муниципальных услуг", - говорится в пресс-релизе.

До объявления ограничительных мер еженедельно многофункциональные центры страны принимали около 2,5-3 млн обращений. В первую нерабочую неделю с 30 марта до 5 апреля объем обращений граждан сократился до 93,7 тыс., но далее стал наблюдаться поступательный рост еженедельно на 300 тыс. обращений.

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Отмечается, что большая часть МФЦ осуществляет очный прием заявителей в рамках неполного перечня услуг. "Прежде всего предоставляются услуги, получение которых невозможно в электронной форме через портал госуслуг, либо входящие в ограниченный перечень, определяемый региональными властями. Наиболее востребованными услугами сегодня являются те, которые связаны с обеспечением решения жизненно важных вопросов, а также те, которые поддерживают развитие экономики региона", - указывают в Минэкономразвития.

В министерстве добавляют, что преимущественно россияне обращаются за услугами соцзащиты (по вопросам получения пособий и выплат), за выписками ЕГРН, по вопросам регистрации недвижимости и кадастрового учета. Часть обращений связана с услугами ЗАГС (регистрация рождения и смерти), МВД (прописка, паспорт, справка о несудимости), Пенсионного фонда России (назначение пенсии, материнский капитал, детские пособия), а также Федеральной налоговой службы (регистрация юрлиц и ИП).

Выездное обслуживание

Для повышения безопасности взаимодействия работает выездное обслуживание. "Оно особенно ценно для граждан, не имеющих доступ к электронным средствам коммуникации и из социально уязвимых групп населения", - отмечают в Минэкономразвития. Центры также приветствуют заказ доставки документов заявителю на дом курьером или через почтовое отправление.

Особое внимание уделяется развитию онлайн-форм взаимодействия. Региональные порталы МФЦ активизировали работу по развитию сервисов, позволяющих направить запросы с возможностью прикрепить файлы. В некоторых центрах внедряются чат-боты, чтобы в автоматическом режиме проинформировать заявителя или направить в кол-центр. Также наблюдается рост нагрузки на колл-центры МФЦ за последний месяц во всех субъектах РФ. В среднем количество звонков увеличилось в четыре раза.

"Поскольку многие граждане воспринимают МФЦ как информационный центр по всем наиболее значимым вопросам, то значительное количество обращений поступает на тему ограничительных мероприятий по распоряжению органов власти", - отмечают в Минэкономразвития.

В ряде субъектов колл-центр МФЦ был определен как горячая линия по всем вопросам, связанным с кампанией по противодействию распространению коронавируса.

Снижение эмоциональной напряженности

"Работа по повышению информированности граждан и снижению эмоциональной напряженности в местном сообществе в период ограничительных мероприятий приобрела особо важное значение", - указывают в министерстве.

По данным Минэкономразвития, в части субъектов силами МФЦ осуществляется обзвон жителей для повышения оперативности адресной помощи. Например, в Еврейской автономной области по базам ПФР МФЦ организован обзвон граждан с детьми, имеющих право на получение единоразовой помощи в 5 тыс. руб.

Кроме того, МФЦ организовал мониторинг отзывов граждан и осуществляет диагностику настроения населения. "Эти данные передаются в оперативные штабы для разработки мер по купированию возникающих проблем. Например, в Ставропольском крае осуществляется через кол-центр замер "температуры звонков". По специально разработанным скриптам сотрудники выясняют настроение абонента (агрессивен, нейтрален, удовлетворен)", - сообщается в пресс-релизе. С учетом этих сведений разрабатываются решения в рамках кампании по противодействию распространению коронавируса.

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