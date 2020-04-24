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Пандемия коронавируса нового типа

Психологи МЧС советуют подросткам при пандемии не откладывать дела "на потом"

Важно также сосредоточиться на здоровом образе жизни, отметили специалисты

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Психологи МЧС России для более легкой адаптации к самоизоляции в условиях пандемии коронавируса рекомендуют подросткам не откладывать запланированные дела на потом, а также не забывать про свой внешний вид.

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"Не стоит откладывать на потом запланированные дела. Нужно помнить, что несделанное, отложенное, незавершенное дело будет вызывать тревогу и раздражение, а сделанное позволит испытать положительные эмоции", - говорится в методических рекомендациях для подростков Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России, с которыми ознакомился ТАСС.

Также психологи советуют подросткам, несмотря на отсутствие необходимости выходить на улицу, уделять внимание своей внешности. "Когда человек нравится себе, у него повышается настроение и самооценка", - отмечают они.

Кроме того, как советуют психологи МЧС, чтобы проще перенести период самоизоляции, важно быть активным. К примеру, подростки могут посещать онлайн-занятия, помогать родителям по дому. "Помощь тому, кто нуждается, позволяет почувствовать себя нужным и отвлечься от повседневных тревог", - говорится в рекомендациях. Также не менее, важно подросткам сосредоточиться на здоровом образе жизни - достаточно спать, вовремя питаться и заниматься спортом.

При этом психологи рекомендуют подросткам обязательно оставлять время для отдыха, общения с одноклассниками и близкими людьми, занятия любимым делом. "Для досуга и самообразования стоит использовать дистанционные способы, например, социальные сети, интернет ресурсы, видеохостинги", - советуют в ЦЭПП МЧС.

Вместе с тем психологи рекомендуют подросткам не стесняться обращаться за эмоциональной поддержкой к родным и близким, а в случае необходимости и к специалистам.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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