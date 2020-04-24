Камчатка получит 220 млн рублей из средств федерального бюджета на борьбу с коронавирусом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 апреля. /ТАСС/. Камчатский край получит около 220 млн рублей из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом в рамках исполнения поручений президента по поддержке региональных бюджетов. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.
15 апреля президент России Владимир Путин заявил, что считает необходимым направить регионам дополнительно 200 млрд рублей на обеспечение устойчивости их бюджетов.
"Камчатский край получит дотации на борьбу с COVID-19 в размере около 220 млн рублей. Почти 125 млн рублей из этого объёма направлены на стимулирующие выплаты медицинским работникам, покупку средств индивидуальной защиты медиков и дополнительное обеспечение инфекционными койко-местами в краевых учреждениях здравоохранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дополнительно к этим средствам по линии федерального министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Камчатскому краю оказана помощь в приобретении мобильного компьютерного томографа.
С 1 апреля на полуострове действует режим полной самоизоляции. В настоящий момент на Камчатке 78 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Четыре человека выздоровели. На сегодняшний день в крае развернуто 3 стационара для пребывания больных COVID-19.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровел 4 891 человек, умерло 555. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.