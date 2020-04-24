Камчатка получит 220 млн рублей из средств федерального бюджета на борьбу с коронавирусом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 апреля. /ТАСС/. Камчатский край получит около 220 млн рублей из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом в рамках исполнения поручений президента по поддержке региональных бюджетов. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

"Камчатский край получит дотации на борьбу с COVID-19 в размере около 220 млн рублей. Почти 125 млн рублей из этого объёма направлены на стимулирующие выплаты медицинским работникам, покупку средств индивидуальной защиты медиков и дополнительное обеспечение инфекционными койко-местами в краевых учреждениях здравоохранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительно к этим средствам по линии федерального министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Камчатскому краю оказана помощь в приобретении мобильного компьютерного томографа.

С 1 апреля на полуострове действует режим полной самоизоляции. В настоящий момент на Камчатке 78 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Четыре человека выздоровели. На сегодняшний день в крае развернуто 3 стационара для пребывания больных COVID-19.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровел 4 891 человек, умерло 555. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.