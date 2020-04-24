В Мали более 20 сотрудников миссии ООН заразились коронавирусом

РАБАТ, 24 апреля. /ТАСС/. 26 сотрудников Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) заразились коронавирусом, при этом двое уже выздоровели. Об этом заявил в четверг ее официальный представитель Оливье Сальгадо.

"К сегодняшнему дню коронавирус был обнаружен у 26 сотрудников МИНУСМА. Они находятся в изоляции и получают необходимую помощь", - сказал он. "Важно отметить, что все инфицированные сотрудники МИНУСМА немедленно изолируются и проходят лечение в столице - Бамако", - добавил Сальгадо.

По его словам, "в лагерях МИНУСМА ужесточаются меры по предотвращению распространения коронавируса, увеличено количество приспособлений для мытья рук, два раза в неделю проводится дезинфекция санузлов, осуществляются контакты с местными силами по реагированию на коронавирус".

"Ситуация затрагивает всех нас, и МИНУСМА адаптирует свои меры, исходя из ситуации с распространением коронавируса в Мали, в тесной координации с местными властями и Всемирной организацией здравоохранения. Миссия также регулярно доводит до сведения средств массовой информации и населения данные об обстановке, принимаемых мерах", - сообщил Сальгадо.

В Мали, по сведениям властей, число заразившихся коронавирусом превышает 300. От осложнений умер 21 человек, 77 выздоровели.