Reuters: в США мигрантов будут проверять на коронавирус перед депортацией

ТАСС, 24 апреля. Иммиграционная и таможенная полиция США планирует начать проверять часть находящихся под стражей нелегальных мигрантов на коронавирусную инфекцию перед депортацией. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

Правоохранительные органы будут приобретать по 2 тыс. тестов на коронавирус в месяц для проверки мигрантов, отметил источник агентства. По данным Reuters, США планируют принять соответствующие меры из-за жалоб властей других стран на то, что депортированные, возвращаясь, привозят коронавирус.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксированы более 870 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 49 тыс. человек.