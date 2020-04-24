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Reuters: в США мигрантов будут проверять на коронавирус перед депортацией

Вашингтон, по данным агентства, примет соответствующие меры из-за жалоб властей других стран

ТАСС, 24 апреля. Иммиграционная и таможенная полиция США планирует начать проверять часть находящихся под стражей нелегальных мигрантов на коронавирусную инфекцию перед депортацией. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

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Правоохранительные органы будут приобретать по 2 тыс. тестов на коронавирус в месяц для проверки мигрантов, отметил источник агентства. По данным Reuters, США планируют принять соответствующие меры из-за жалоб властей других стран на то, что депортированные, возвращаясь, привозят коронавирус.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксированы более 870 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 49 тыс. человек.

Теги
СШАМиграционная политика ТрампаПандемия коронавируса нового типа
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