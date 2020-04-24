{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: еще у 40 членов экипажа Costa Atlantica в Нагасаки выявили коронавирус

24 апреля японские власти завершат проверку находящихся на судне людей

ТОКИО, 24 апреля. /ТАСС/. Врачи подтвердили заражение новым коронавирусом еще порядка 40 членов экипажа стоящего в порту Нагасаки круизного лайнера Costa Atlantica. Об этом сообщил в пятницу телеканал NHK.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

23 апреля поступила информация о 48 инфицированных, один из них был госпитализирован. В экипаже, по данным посольства РФ в Токио, есть один россиянин, который тоже включен в список заразившихся. Дипломаты следят за оказанием ему квалифицированной медицинской помощи.

На борту зарегистрированного в Италии лайнера Costa Atlantica находятся 623 члена команды, 24 апреля японские власти завершат их проверку на наличие коронавируса. Пассажиров на борту нет. Это судно совершало круизы у побережья Восточной Азии. Никто не покидал его с 14 марта, когда в префектуре Нагасаки на юго-западном японском острове Кюсю был выявлен первый заболевший.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Японии превышает 13 тыс., 263 пациента находятся в тяжелом состоянии, зафиксирован 341 летальный исход.

Другой круизный лайнер - американский Diamond Princess - в феврале-марте стоял на карантине в порту Иокогама к югу от Токио. На его борту было выявлено 712 больных, 13 умерли. После этого судно прошло дезинфекцию и покинуло японские воды.

С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли.

Теги
ЯпонияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Власти Китая за сутки выявили шесть заразившихся коронавирусом
Ни один человек не умер от вызванного новым коронавирусом заболевания
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС