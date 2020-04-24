СМИ: еще у 40 членов экипажа Costa Atlantica в Нагасаки выявили коронавирус

ТОКИО, 24 апреля. /ТАСС/. Врачи подтвердили заражение новым коронавирусом еще порядка 40 членов экипажа стоящего в порту Нагасаки круизного лайнера Costa Atlantica. Об этом сообщил в пятницу телеканал NHK .

23 апреля поступила информация о 48 инфицированных, один из них был госпитализирован. В экипаже, по данным посольства РФ в Токио, есть один россиянин, который тоже включен в список заразившихся. Дипломаты следят за оказанием ему квалифицированной медицинской помощи.

На борту зарегистрированного в Италии лайнера Costa Atlantica находятся 623 члена команды, 24 апреля японские власти завершат их проверку на наличие коронавируса. Пассажиров на борту нет. Это судно совершало круизы у побережья Восточной Азии. Никто не покидал его с 14 марта, когда в префектуре Нагасаки на юго-западном японском острове Кюсю был выявлен первый заболевший.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Японии превышает 13 тыс., 263 пациента находятся в тяжелом состоянии, зафиксирован 341 летальный исход.

Другой круизный лайнер - американский Diamond Princess - в феврале-марте стоял на карантине в порту Иокогама к югу от Токио. На его борту было выявлено 712 больных, 13 умерли. После этого судно прошло дезинфекцию и покинуло японские воды.

С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли.