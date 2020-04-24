В Еврейской АО коронавирус подтвердили у 21 осужденного в учреждениях ФСИН

"Подтверждено инфицирование 77 человек, девять из которых уже выздоровели. 25 человек находятся в коронавирусном госпитале на базе инфекционной больницы. 20 больных лечатся амбулаторно на дому. 16 осужденных из Биробиджанской воспитательной колонии изолированы и получают лечение на территории учреждения. Пять осужденных и два сотрудника ФКУ ЛИУ-2 в Бире также изолированы", - говорится в распространенном релизе.

В конце прошлой недели учреждения УФСИН по ЕАО закрыли на карантин из-за двух сотрудников, у которых проявились признаки заражения коронавирусной инфекцией. Это лечебно-исправительное учреждение №2 в поселке Бира и Биробиджанская воспитательная колония. Позднее болезнь, вызываемую коронавирусом, у сотрудников подтвердили.

ТАСС, 24 апреля. Заражение коронавирусной инфекцией в Еврейской автономной области подтвердили у 21 осужденного исправительных учреждений. Об этом сообщило управление по внутренней политике областного правительства.

Как уточнили ТАСС в управлении, заболевших в тяжелом состоянии нет, в больнице находятся люди в состоянии средней тяжести, остальные - в удовлетворительном.

Уполномоченный по правам ребенка в Еврейской автономной области Ирина Пинчук сообщила агентству, что заболевшие подростки, отбывающие наказание в Биробиджанской воспитательной колонии, получают все необходимое лечение. "Ситуацию с заболеванием детей в колонии держу на контроле, ежедневно держу связь с руководством учреждения. Ребята изолированы, получают все необходимое медикаментозное лечение, все переносят заболевание в легкой форме", - сказала Пинчук.

Она отметила, что специального оборудования для лечения больных в колонии пока не требуется, медработников достаточно для оказания помощи. Сотрудники перешли на четырнадцатидневный сменный график работы. Как сообщила пресс-служб УФСИН России по Еврейской автономной области, в колонии организована дезинфекция всех помещений, а также внутренней и прилегающей территорий, ведется кварцевание, проветривание. Осуществляется термометрия, личный состав и осужденные обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами.

В ЕАО действует режим самоизоляции. На карантин помимо колоний закрыты поселок Бира Облученского района, весь Октябрьский район области, 15 подъездов в Биробиджане, Бире и Николаевке. По данным областного правительства, заболевание подозревают в настоящее время у 17 человек, они изолированы в инфекционном госпитале в Биробиджане, учреждение заполнено на 65%.