Власти Магаданской области разрешили торговлю на ярмарках и рынках после перерыва

Президент России Владимир Путин ранее указал на необходимость снизить неизбежные социально-экономические потери, которые может принести коронавирус. Он напомнил, что одновременно с шагами по профилактике болезни, по наращиванию возможностей здравоохранения власти приняли целый ряд решений по поддержке российских семей, занятости и доходов граждан, по содействию индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, системообразующим компаниям.

ВЛАДИВОСТОК, 24 апреля. /ТАСС/. Власти Магаданской области внесли изменения в постановление "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". После почти месячного перерыва в регионе разрешена работа ярмарок и розничных рынков при соблюдении социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических норм, сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства региона.

"Функционирование розничных рынков и ярмарок допускается... при условии соблюдения санитарных правил и социального дистанцирования не менее полутора метров между продавцами, покупателями", - говорится в измененном постановлении.

Согласно обновленной редакции документа, все прибывающие в Магаданскую область авиасообщением обязаны соблюдать 14-дневную самоизоляцию. В аэропорту граждане должны сообщать свои контактные данные и сведения о месте нахождения в период самоизоляции сотрудникам МВД и Роспотребнадзора. Если у гражданина нет регистрации по месту жительства в Магаданской области, его поместят в обсерватор на две недели. "Лицам, прибывшим в Магаданскую область для осуществления трудовой деятельности по приглашению работодателя, соблюдать режим самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Магаданскую область в помещениях, предоставляемых работодателем, в том числе в гостиницах", - установлено в документе.

При проявлении острых респираторных заболеваний и всем, кто с ними проживает предписывается соблюдать самоизоляцию, а в случае ухудшения самочувствия вызывать врача на дом.

Магаданской области на борьбу с новой коронавирусной инфекцией правительство РФ выделило 88,4 млн рублей. Из них - 32,4 млн рублей направят на стимулирующие выплаты медицинским работникам, 56 млн рублей - на приобретение средств индивидуальной защиты и организацию дополнительных койко-мест. Кроме того, регион получит два аппарата искусственной вентиляции легких и 11 автомобилей скорой помощи.

О коронавирусе нового типа

В Магаданской области зарегистрированы 76 случаев заражения коронавирусом, два пациента выздоровели.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровел 4 891 человек, умерли 555. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.