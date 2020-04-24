У администрации США нет подтверждения передачи коронавируса через продукты и упаковку

НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля. /ТАСС/. Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США не имеет доказательств того, что коронавирус нового типа передается через продукты питания или их упаковку. Об этом глава управления Стивен Хан сообщил в четверг в эфире телекомпании CNN .

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"Я могу твердо заверить вас, что продовольственное обеспечение Америки находится в безопасности", - заверил он. "Что касается инфицирования, то у нас нет свидетельств того, что вирус передается через пищу или пищевую упаковку", - добавил Хан.

Он отвечал на вопросы по поводу вероятных последствий закрытия в США около десяти мясокомбинатов, у работников которых было выявлено заболевание, вызываемое новым коронавирусом. В числе таковых были мясоперерабатывающие предприятия компании Tyson Foods в штате Айова, Smithfield Foods в Южной Дакоте, JBS USA в Миннесоте и ряд других.

Президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме в среду выразил уверенность, что продовольственная безопасность США полностью обеспечена.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксированы более 867,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 49 тыс. человек.