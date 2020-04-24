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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа
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В посольстве РФ сообщили, что около 90 россиян продолжают находиться в Колумбии

Все они обратились за помощью для возвращения в Россию, добавили в диппредставительстве

БОГОТА, 24 апреля. /ТАСС/. Примерно 90 граждан РФ продолжают находиться на территории Колумбии, не успев покинуть ее до прекращения международного авиасообщения, и обратились в посольство за помощью. Об этом в четверг ТАСС сообщили в российском диппредставительстве, расположенном в Боготе.

"По данным посольства на территории Колумбии находятся 87 граждан России и два гражданина Белоруссии и Казахстана, проживающие в РФ. Все они обратились в посольство за помощью для возвращения в Россию", - сообщили в диппредставительстве. В посольстве добавили, что до закрытия авиасообщения дипломатам "удалось помочь уехать десяткам соотечественников, которые заявили о своем желании покинуть Колумбию".

Посольство России в Колумбии не имеет информации о том, что кто-либо из граждан РФ мог заразиться коронавирусом. "Информацией о заражении не располагаем. В посольство граждане [РФ] с такой проблемой не обращались", - сообщили в диппредставительстве.

Там добавили, что дипломаты оказывают оставшимся в Колумбии соотечественникам "всю возможную консультационную помощь, оповещают об изменениях карантинного режима в Колумбии, круглосуточно отвечают на их запросы по электронной почте и звонки, помогают решать возникающие проблемы с местными властями".

17 марта президент Колумбии Иван Дуке из-за пандемии объявил в стране режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти приняли решение прекратить прием международных рейсов для предотвращения распространения коронавируса и ввести общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля. Затем его продлили до 11 мая.

Первый случай инфицирования был зафиксирован в стране 6 марта. По состоянию на 23 апреля, общее число заразившихся в Колумбии составляет 4 561, умерли 215 человек, 927 выздоровели.

Теги
КолумбияРоссияДуке, ИванСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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