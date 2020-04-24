Армия Сирии разворачивает полевые обсерваторы для пациентов с подозрением на коронавирус

"Если пациент имеет температуру и кашель, то он находится здесь. Мы наблюдаем его, параллельно лечим обычными средствами. Даем питье, жаропонижающие средства. Если улучшения не происходит, мы направляем пациента в центральный госпиталь в Хаме или в Хомсе. Если ему становится лучше, мы отправляем его домой и продолжаем лечить его дома", - рассказал журналистам военный врач сирийской армии Мухаммед Ахмед.

Один из таких пунктов развернут в городе Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб, который чуть больше полугода назад был освобожден от боевиков. Обсерватор состоит из двух палаток и стационара, здесь принимают на обследование людей из ближайших провинций - Хамы, Идлиба, и других.

ХАН-ШЕЙХУН /Сирия/, 24 апреля. /ТАСС/. Сирийская армия разворачивает полевые обсервационные пункты для пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Кроме того, мобильные бригады сирийских вирусологов приступили к работе на блокпостах на ключевых трассах страны, чтобы эффективнее выявлять больных.

Пациентов наблюдают здесь более двух суток. Пока отсюда не увозили ни одного госпитализированного с подтвержденным коронавирусом. "Мы пока мало что знаем о новом вирусе, ориентируемся на международный опыт. Основная задача - ограничить контакты людей, - отметил медик Самар Афтар. - В Сирии случались вспышки различных инфекционных заболеваний. Уверен, справимся и с этой. Пока обстановка стабильная".

Обсерваторы и специальные отделения для людей с подозрением на коронавирус развернули на всех подконтрольных правительству Сирии территориях. Медики борются с распространением вируса не только в условиях стационаров, но и на оживленных трассах. На крупных блокпостах между провинциями водителей встречают не только военнослужащие, но и гражданские вирусологи. Один из таких постов организован на границе провинций Хама и Латакия.

"Мы измеряем температуру всем пассажирам в каждой машине. Процедура проста. Погрешность термометра - не более двух десятых градуса", - пояснила медсестра госпиталя Тама Хасан, работающая в мобильной бригаде медиков на блокпосту.

О коронавирусе в Сирии

По данным Минздрава Сирии, всего в стране инфицированы 42 человека, выздоровели шесть пациентов, трое умерли. Согласно информации межведомственных координационных штабов России и Сирии, власти республики прилагают значительные усилия по купированию угрозы на подконтрольных правительству районах.

Между тем Дамаск попросил ООН изучить ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в лагере Эр-Рукбан, который находится в подконтрольной США зоне на сирийско-иорданской границе.

Кроме того, МИД РФ обратил внимание на информацию о взрывном росте числа случаев заражения коронавирусом среди американских военных, которые находятся незаконно в Сирии.