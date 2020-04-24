Российские и итальянские военнослужащие продезинфицировали еще три пансионата в Ломбардии

БЕРГАМО /Италия/, 24 апреля. /ТАСС/. Специалисты Вооруженных сил РФ совместно с коллегами из итальянской армии провели дезинфекцию в трех учреждениях для пожилых людей в провинции Брешиа в административной области Ломбардия на севере Италии. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны России.
"Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ-защиты Вооруженных сил Италии провели дезинфекцию внутренних помещений и прилегающих дорог еще трех лечебных учреждений провинции Брешиа (Ломбардия). Дезинфекция проведена в домах для пожилых людей в городах Квинцано-д'Ольо, Понтевико и Пральбойно", - проинформировали в ведомстве.
Главный врач одного из пансионатов Уго Геларди поблагодарил российских специалистов за помощь. "Я благодарен вам за оказываемую помощь и уверен, что проводимые работы по дезинфекции снизят риск распространения коронавирусной инфекции. От своего имени хочу выразить благодарность всему российскому народу за вашу помощь Италии", - приводит Минобороны РФ слова Геларди.
По данным министерства, всего российские военные эпидемиологи и специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты совместно с итальянскими военными провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей более чем в 70 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 79 зданий и сооружений, более 600 тыс. кв. м внутренних помещений и более 110 тыс. кв. м дорог с твердым покрытием.