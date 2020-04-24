{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Российские и итальянские военнослужащие продезинфицировали еще три пансионата в Ломбардии

Помимо дезинфекции внутренних помещений проведена обработка прилегающих дорог

БЕРГАМО /Италия/, 24 апреля. /ТАСС/. Специалисты Вооруженных сил РФ совместно с коллегами из итальянской армии провели дезинфекцию в трех учреждениях для пожилых людей в провинции Брешиа в административной области Ломбардия на севере Италии. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны России.

"Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ-защиты Вооруженных сил Италии провели дезинфекцию внутренних помещений и прилегающих дорог еще трех лечебных учреждений провинции Брешиа (Ломбардия). Дезинфекция проведена в домах для пожилых людей в городах Квинцано-д'Ольо, Понтевико и Пральбойно", - проинформировали в ведомстве.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Главный врач одного из пансионатов Уго Геларди поблагодарил российских специалистов за помощь. "Я благодарен вам за оказываемую помощь и уверен, что проводимые работы по дезинфекции снизят риск распространения коронавирусной инфекции. От своего имени хочу выразить благодарность всему российскому народу за вашу помощь Италии", - приводит Минобороны РФ слова Геларди.

По данным министерства, всего российские военные эпидемиологи и специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты совместно с итальянскими военными провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей более чем в 70 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 79 зданий и сооружений, более 600 тыс. кв. м внутренних помещений и более 110 тыс. кв. м дорог с твердым покрытием.

Теги
ИталияРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Врач сообщил, что устойчивое снижение числа пациентов с COVID-19 в Москве возможно к июлю
По словам Евгения Тимакова, регионы пойдут по московскому сценарию, но с отставанием на две-четыре недели
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС