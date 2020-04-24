Российские и итальянские военнослужащие продезинфицировали еще три пансионата в Ломбардии

БЕРГАМО /Италия/, 24 апреля. /ТАСС/. Специалисты Вооруженных сил РФ совместно с коллегами из итальянской армии провели дезинфекцию в трех учреждениях для пожилых людей в провинции Брешиа в административной области Ломбардия на севере Италии. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны России.

"Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ-защиты Вооруженных сил Италии провели дезинфекцию внутренних помещений и прилегающих дорог еще трех лечебных учреждений провинции Брешиа (Ломбардия). Дезинфекция проведена в домах для пожилых людей в городах Квинцано-д'Ольо, Понтевико и Пральбойно", - проинформировали в ведомстве.