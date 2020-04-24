В Хабаровске более 20% школ и детсадов начали ремонты досрочно

ХАБАРОВСК, 24 апреля. /ТАСС/. Школы и детские сады в Хабаровске досрочно начали ремонт и подготовку к новому учебному году, пока дети переведены на дистанционное обучение или отправлены на каникулы из-за пандемии. Об этом ТАСС сообщила и.о. начальника управления образования администрации Хабаровска Татьяна Матвеенкова.

"В Хабаровске более 20% школ и детских садов начали ремонт раньше запланированных сроков, поскольку сейчас удобно сделать это в отсутствие учеников и воспитанников", - сказала Матвеенкова.

Так, в школах начали восстанавливать кровли, приступили к косметическому ремонту классов. В детских садах начали ремонт в группах, а в одном из них, по ее словам, приступили к модернизации пищеблока, для чего работу учреждения ранее пришлось бы полностью останавливать на время работ.

В Хабаровске и во всем крае учебный год для большинства учеников 1-3 классов завершился 13 апреля. Такое решение было принято с учетом эпидемиологической ситуации, доступности интернета и нагрузок на онлайн-ресурсы. Ученики 4-11 классов учатся дистанционно, при этом широко используются локальные и облачные цифровые платформы для дистанционного и электронного обучения, такие как "Российская электронная школа", "Яндекс.Учебник", "Яндекс.Лицей", "Мобильное электронное образование", "Учи.ру", "ЯКласс", "Skyeng", "Сириус" и другие. А для мучащихся младших классов в эфире региональных СМИ запустили работу "телешколы", в рамках которой преподаются познавательно-развлекательные уроки по разным предметам.

Помощь педагогам при обучении школьников с использованием дистанционных технологий оказывают "волонтеры просвещения". По данным правительства региона, к проекту, инициированному Минпросвещения России, присоединились уже свыше 150 студентов и более 50 преподавателей Хабаровского педагогического колледжа и Амурского гуманитарно-педагогического университета. Преподаватели создают видеолекции, организуют видеоконференции для учителей и учеников по наиболее сложным темам школьных предметов. Студенты-волонтеры старших курсов при этом выступают в качестве помощников учителей и классных руководителей при разработке нового цифрового контента, оказывают помощь школьникам в подготовке домашних заданий, проводят консультации по подготовке к ЕГЭ. Совместно с преподавателями студенты готовят мастер-классы в онлайне, спортивные задания в игровой форме, консультации для родителей.

Особое внимание при этом уделено детям медиков, а также тех сотрудников, которые задействованы в борьбе с коронавирусом. Для таких школьников организуется индивидуальный подход - сетевое общение со студентом-наставником по различным вопросам. Кроме того, студенты-курьеры оказывают активную помощь школам в доставке продуктовых наборов учащимся.

О ситуации с коронавирусом

По информации министерства здравоохранения Хабаровского края, в регионе зарегистрировано 310 случаев заражения COVID-19, из них за последние сутки 38. На лечении находятся 283 человека с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. За весь период выздоровело 22 человека, пять умерли. Из числа пациентов с подтвержденным диагнозом семь тяжелобольных пациентов, трое из них находятся на аппарате искусственной вентиляции легких.