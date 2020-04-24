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Власти Сахалинской области ограничили время на ремонт и шум в квартирах

Ремонтные работы теперь можно проводить с 15:00 до 22:00
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС, архив

ВЛАДИВОСТОК, 24 апреля. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в пятницу подписал указ о соблюдении тишины в многоквартирных домах. Теперь в регионе можно проводить ремонтные работы с 15:00 до 22:00, говорится в сообщении пресс-службы правительства Сахалинской области.

"Соответствующий указ главы региона внес изменения в закон Сахалинской области "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Сахалинской области". Такие меры будут действовать во время режима повышенной готовности, объявленного на островах в связи с пандемией коронавируса", - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Режим тишины в многоквартирных домах продлили по предложению сахалинцев. Жители региона жаловались, что ремонт у соседей мешает школьникам обучаться дистанционно. Сохраняются и действующие ограничения: шуметь нельзя с 22:00 вечера до 6:00 по будням и до 9:00 в выходные дни.

Теги
РоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская областьДальний Восток
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