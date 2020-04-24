Врач сообщил, что устойчивое снижение числа пациентов с COVID-19 в Москве возможно к июлю

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Устойчивое снижение числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Москве можно будет наблюдать в конце июня - начале июля. Регионы отстают от столицы на две-четыре недели, сообщил ТАСС врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

"Сейчас мы видим итог первой недели самоизоляции, которая была введена у нас на официальном уровне. Потом люди немного расслабились и стали, к сожалению, нарушить режим самоизоляции. Поэтому, скорее всего, будет небольшой эпизод роста заболеваемости в конце апреля - начале майских праздников. Если мы говорим про Москву, то в Москве к концу майских праздников, надеюсь, будет стабилизация, потом в течение полутора-двух недель должна быть стабилизация количества заболевших на одном значении. После этого можно говорить про плато и, скорее всего, в конце июня - в начале июля в Москве будет выражено снижение числа заболевших", - сказал он.

При этом регионы пойдут по московскому сценарию, однако с отставанием на две-четыре недели, в зависимости от региона, отметил Тимаков.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровел 4 891 человек, умерли 555. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.