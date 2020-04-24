WWF указал на участившиеся случаи нарушения природоохранного законодательства в России

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Случаи нарушения природоохранного законодательства участились в России в связи с пандемией коронавируса. Так, все больше городских жителей стремятся провести время на самоизоляции в провинциях вблизи рек, озер и водоемов, сообщил ТАСС директор программы WWF России по сохранению биоразнообразия Дмитрий Горшков.

"От наших коллег из регионов, да и просто от сторонников приходит информация о том, что участились случаи нарушения природоохранного законодательства. Я думаю, что это связано с рядом причин: во-первых, если в крупных городах многие идут в магазин, чтобы сделать запасы продуктов, то во многих небольших населенных пунктах, расположенных вблизи лесов, озер и рек, люди запасают продукты природного происхождения", - сообщил он.

Вторая причина, по словам Горшкова, - это стремление городских жителей уехать на время самоизоляции в провинцию. "Конечно же, они ходят в лес, на водоемы. Сейчас весна, многие птицы начинают гнездиться, у животных появляются детеныши. Это вызывает опасения", - пояснил он.

Кроме того, рост числа людей, проживающих вблизи лесов, увеличивает риск возникновения пожаров. "Все это сейчас ведет к увеличению нагрузки на природу", - заключил Горшков.