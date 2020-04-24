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Пандемия коронавируса нового типа

В Гонконге разрешили школьные экзамены в условиях мер предосторожности

Прежде, чем допустить старшеклассников до тестов, им измерили температуру

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 24 апреля. /ТАСС/. Десятки тысяч гонконгских школьников отправились в пятницу сдавать выпускные экзамены, которые были отложены на месяц из-за пандемии коронавируса. Эти мероприятия проходят в условиях усиленных мер предосторожности, сообщает телерадиовещательная корпорация RTHK.

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Прежде, чем допустить старшеклассников до тестов, им измерили температуру и обязали заполнить декларацию о состоянии здоровья. Во время тестирования учащимся предписали сидеть в масках на расстоянии почти 2 м друг от друга.

В свою очередь, оператор метро и автобусные компании согласились в день экзаменов увеличить интенсивность движения общественного транспорта.

Власти разрешили провести выпускные экзамены лишь после значительного улучшения эпидемиологической ситуации в мегаполисе. На протяжении последних 12 дней в Гонконге фиксировались лишь единичные случаи заражения коронавирусом. Так, в четверг были выявлены всего двое заболевших, вернувшихся из Великобритании. Общее число инфицированных составляет 1 035 при четырех летальных исходах.

Местные эксперты уже дали понять, что если такая тенденция продолжится, то через две недели власти могут пойти на постепенное смягчение ограничительных мер. Из-за эпидемиологической угрозы в городе были закрыты школы, туристические, культурные объекты, бары, клубы, спортзалы, отменены массовые мероприятия. Однако режим всеобщего карантина и домашней самоизоляции не вводился.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией в Гонконге был зарегистрирован 22 января. Им оказался турист, приехавший из города Ухань. Самый высокий суточный показатель был отмечен 27 марта - 65 случаев заражения.

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КитайПандемия коронавируса нового типа
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