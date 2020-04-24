В Приморском крае подтвердили 35 новых случаев заражения коронавирусом

"За минувшие сутки официально подтверждены 35 случаев заболевания. Это вновь выявленные контактные граждане, а также... завозные случаи из Москвы", - говорится в сообщении.

ВЛАДИВОСТОК, 24 апреля. /ТАСС/. Специалисты подтвердили 35 новых случаев заражения коронавирусом в Приморье, число жителей региона с подтвержденным положительным результатом на него достигло 220 человек, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

На лечении находятся 195 человек с коронавирусом, двое умерли. В региональном минздраве ТАСС добавили, что на сегодняшний день из больницы выписан 31 пациент.

Заболевание специалисты продолжают выявлять в групповом очаге, который был зарегистрирован на этой неделе в городской клинической больнице №2. Также отмечены случаи семейного заражения и случаи завоза инфекции от граждан, вернувшихся из Москвы. Среди заразившихся есть несколько медиков: положительными оказались результаты тестов на коронавирус у троих сотрудников скорой помощи Находки - у водителя, фельдшера и подсобного рабочего. Эту бригаду перевели на карантин, всех направили в инфекционный госпиталь Находки.

В региональном минздраве отмечают рост числа пациентов, которые переносят заболевание почти без симптомов. "Среди пациентов госпиталя, которые переносят течение болезни в легкой форме, немало тех, кто отмечал у себя исключительно незначительное повышение температуры, а кто-то только кашель", - уточнила пресс-служба.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровели 4 891 человек, умерли 555. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.