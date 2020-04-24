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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Новосибирской области выросло еще на 41

Всего в регионе зафиксировано 209 случаев заражения

НОВОСИБИРСК, 24 апреля. /ТАСС/. Число случаев заражения новым коронавирусом в Новосибирской области за сутки выросло на 41. Таким образом, в регионе зафиксировано 209 случаев инфицирования, говорится в сообщении оперативного штаба региона.

"По данным оперативного штаба на 10:00 (06:00 мск) 24 апреля, в Новосибирской области за сутки выявлен 41 пациент с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что за пределы региона из них выезжал один, 15 человек никуда не выезжали и не контактировали с ранее выявленными пациентами, 25 человек контактировали с заразившимися ранее. Общее число случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области - 209, из них восемь детей. 24 человека выздоровели, четыре умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровел 4 891 человек, умерли 555. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияНовосибирская областьПандемия коронавируса нового типа
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