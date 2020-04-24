Обвиняемый в оскорблении полицейских депутат заксобрания Оренбургской области извинился

ОРЕНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Депутат законодательного собрания Оренбургской области Вячеслав Ширнин записал видеообращение с извинениями за инцидент с полицейскими возле одного из жилых домов в Оренбурге, после которого правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Оскорбление представителя власти". Ролик он разместил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Я, Ширнин Вячеслав Викторович, ни в коем случае не хотел никого обидеть или оскорбить своим поведением, ни вас, ни правоохранительные органы, ни тем более государство. Действительно, в такое сложное время для нашей страны это выглядит не совсем пристойно <…> Мне очень стыдно за свое поведение и произошедший инцидент. Я простой открытый человек и прошу у вас прощения за свое поведение, если я кого-нибудь затронул, ни дай бог, кого-нибудь обидел своими действиями или своими высказываниями", - сказал Ширнин.

Свои действия депутат объяснил излишней эмоциональностью, связанной со сложной жизненной ситуацией. "Хочу принести свои публичные извинения обществу. Меня в этот момент переполняли эмоции, связанные с непростой сложившейся жизненной ситуацией. Каждый из нас может ошибаться, но самое главное - это осознать и иметь возможность принести свои извинения", - считает Ширнин.

Ранее ТАСС сообщал, что следственное управление СК РФ по Оренбургской области выдвинуло депутату законодательного собрания обвинение по факту публичного оскорбления представителей власти. Расследование уголовного дела продолжается. Местные СМИ распространили информацию, что Ширнин якобы в нетрезвом виде вступил в перепалку с сотрудниками полиции у дома на улице Фронтовиков, выражался нецензурно в общественном месте, в том числе и в адрес сотрудников полиции. Также публиковалось видео, на котором мужчина размахивает удостоверением в окружении полицейских и заявляет о нарушении конституционных прав.

Ширнин является членом фракции ЛДПР в законодательном собрании Оренбургской области.