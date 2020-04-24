В Роскачестве предостерегли фрилансеров от обмана при трудоустройстве на работу онлайн

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Роскачество предостерегает фрилансеров от обмана при трудоустройстве на работу онлайн. Об этом говорится в сообщении организации.

"Различных схем обмана фрилансеров масса, большинство из них связаны с неопытностью исполнителя и желанием заказчика не оплачивать сделанную работу. Так, например, заметив новичка, заказчик может дать ему бесплатное пробное задание и пообещать, что в случае успешного выполнения будет регулярно делать заказы и щедро их оплачивать, но итог получится совсем иным. Новичок потратит свое время и приложит все усилия для того, чтобы его работа понравилась заказчику, а тот пропадет, воспользовавшись продуктом труда и ничего за это не заплатив", - отмечается в сообщении.

Бывает и так, что заказчик пообещал исполнителю вознаграждение за труд, но, получив работу, перестал выходить на связь. Как отметили в Роскачестве, мошенники умудряются собирать целые сайты, по частям отдавая работу неопытным специалистам.

Есть и совсем вопиющие случаи: нечистые на руку заказчики просят самого исполнителя заплатить некий страховой взнос перед получением задания, после чего благополучно исчезают.

"Чтобы минимизировать риски, Роскачество рекомендует обеим сторонам заключать договор. Чаще всего это договор оказания услуг или договор подряда. Договариваясь с заказчиком об оплате напрямую, вне рамок фрилансовой площадки, где функция договора уже встроена, вы полагаетесь лишь на честное слово и рискуете. Не забывайте и о налогах - фрилансеры попадают под категорию самозанятого населения", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Роскачества Ильи Лоевского.

Специалисты также советуют искать удаленную работу через фриланс-биржу, где для защиты обеих сторон площадки предлагают сервис "Безопасная сделка". Существуют также сторонние сервисы "безопасной сделки" c комиссией, которые пригодятся при работе с заказчиком напрямую.

Популярные схемы мошенничества

Как сообщили в Роскачестве, одним из самых распространенных способов мошенничества является следующий: злоумышленники связываются с онлайн-специалистом и предлагают ознакомиться с заданием во вложенном файле. Сам файл может содержать вредоносное ПО. Причем он может быть как исполняемым файлом или архивом, так и менее подозрительным документом Word или Excel с макросами. Установка такого вредоносного ПО на устройство может привести к плачевным последствиям - от похищения персональных и платежных данных злоумышленниками до потери доступа ко всему содержимому компьютера.

Еще одна схема связана с установкой каких-либо приложений на устройство исполнителя. Например, его просят протестировать какие-либо функции приложения или написать на него обзор. При этом приложением, которое нужно скачать, является программа удаленного управления устройством. Злоумышленники просят ввести в ней тестовые логин и пароль, после чего получают полный доступ к устройству жертвы и далее осуществляют переводы из ее мобильного банка.

И, конечно, никуда не делся стандартный фишинг, когда злоумышленники присылают фейковые сообщения якобы из соцсети, но, переходя по ссылке, жертва попадает на сайт-клон, который ворует регистрационные данные.

Для того, чтобы обезопасить себя, эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества советуют скачивать программу для выполнения задания только из официального источника, убедившись, что она не предоставляет возможность удаленного управления вашим устройством. Также не стоит открывать вложенные в письма файлы от неизвестных отправителей, особенно исполняемые файлы (например, с расширением .exe), и включать макросы в документах Microsoft Office. Эксперты также советуют не переходить по подозрительным ссылкам и не забывать проверять доменное имя сайта, чтобы минимизировать риск фишинга.

Кроме того, необходимо помнить о проверке сайтов на наличие протокола HTTPS и сертификата безопасности SSL. Об использовании безопасного протокола и наличии SSL-сертификата свидетельствуют символы HTTPS и изображение "замочка" в адресной строке. Если символов нет, на такой сайт нельзя вводить свои персональные данные.